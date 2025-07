Servono per la farinata ligure nei cruciverba: la soluzione è Ceci

CECI

Curiosità e Significato di Ceci

Hai risolto il cruciverba con Ceci? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Ceci.

Perché la soluzione è Ceci? I ceci sono legumi molto versatili, utilizzati soprattutto nella cucina italiana per preparare piatti tradizionali come la farinata ligure. Ricchi di proteine e fibre, i ceci sono ideali per creare impasti gustosi e nutrienti, perfetti per accompagnare antipasti o come base per piatti vegetariani. La loro consistenza cremosa e il sapore delicato li rendono un ingrediente prezioso in molte ricette regionali.

Come si scrive la soluzione Ceci

Hai davanti la definizione "Servono per la farinata ligure" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

C Como

I Imola

