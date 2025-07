Se stretti, è difficile scioglierli nei cruciverba: la soluzione è Nodi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se stretti, è difficile scioglierli' è 'Nodi'.

NODI

Curiosità e Significato di Nodi

Hai risolto il cruciverba con Nodi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Nodi.

Perché la soluzione è Nodi? I nodi sono legature o incroci di fili, corde o altro materiale, spesso complicati da sciogliere. Più sono stretti e intricati, più difficile diventa liberarli. Questa immagine viene usata anche in senso figurato per descrivere situazioni complicate o problemi intricati. Quindi, quando si dice Se stretti, è difficile scioglierli, si fa riferimento a come i nodi rappresentino ostacoli complessi da risolvere.

Come si scrive la soluzione Nodi

Non riesci a risolvere la definizione "Se stretti, è difficile scioglierli"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

I Imola

