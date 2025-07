Ruvido, grezzo nei cruciverba: la soluzione è Scabro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ruvido, grezzo' è 'Scabro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCABRO

Curiosità e Significato di Scabro

Vuoi sapere di più su Scabro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Scabro.

Perché la soluzione è Scabro? Scabro indica qualcosa di ruvido o grezzo al tatto, come una superficie non levigata o un tessuto ruvido. Può riferirsi anche a una sensazione di asprezza o mancanza di morbidezza. La parola si usa spesso per descrivere materiali naturali o elementi non lavorati, evidenziando la loro natura meno rifinita e più autentica. È un termine che richiama un aspetto schietto e naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ruvido arneseRuvido come un vino dal sapore acreIl tessuto allo stato grezzoGrezzo tessuto per sacchiRuvido tessuto per sacchi

Come si scrive la soluzione Scabro

Hai trovato la definizione "Ruvido, grezzo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

B Bologna

R Roma

O Otranto

