STELE

Curiosità e Significato di Stele

Non fermarti alla soluzione! Conosci Stele più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stele.

Perché la soluzione è Stele? Una stele è un monumento verticale di pietra, spesso decorato con iscrizioni o rilievi, utilizzato nell'antichità per commemorare eventi, persone o leggi. La stele di Rosetta, grazie alle sue iscrizioni in tre scritture diverse, ha permesso di decifrare i geroglifici egizi, aprendoci le porte sulla conoscenza di una civiltà affascinante e misteriosa.

Come si scrive la soluzione Stele

Hai davanti la definizione "Quella di Rosetta permise di decifrare i geroglifici" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

