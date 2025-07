Possono esserlo i sibili nei cruciverba: la soluzione è Laceranti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Possono esserlo i sibili' è 'Laceranti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LACERANTI

Curiosità e Significato di Laceranti

La soluzione Laceranti di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Laceranti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Laceranti? Laceranti descrive qualcosa che provoca dolore intenso o ferite profonde, sia fisiche che emotive. È un termine che richiama sensazioni di sofferenza acuta, come tagli o ferite aperte, spesso usate in senso figurato per esprimere sentimenti di grande tristezza o sofferenza interiore. Insomma, quando qualcosa è estremamente doloroso, possiamo dire che è lacerante.

Come si scrive la soluzione Laceranti

Non riesci a risolvere la definizione "Possono esserlo i sibili"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

A Ancona

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E E D M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DECIME" DECIME

