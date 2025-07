Popolazione congolese di etnia bantu nei cruciverba: la soluzione è Baluba

BALUBA

Curiosità e Significato di Baluba

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Baluba, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Baluba? I Baluba sono un gruppo etnico bantu che abita principalmente nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo. Con una ricca cultura, lingua e tradizioni, rappresentano una delle comunità più numerose e influenti del paese. La loro storia e identità sono fondamentali per comprendere la diversità etnica e culturale della regione. Conosciuti anche come Luba, sono un esempio vivente di questa vasta famiglia bantu.

Come si scrive la soluzione Baluba

La definizione "Popolazione congolese di etnia bantu" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

U Udine

B Bologna

A Ancona

