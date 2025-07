Poeti, verseggiatori nei cruciverba: la soluzione è Rimatori

RIMATORI

Perché la soluzione è Rimatori? Rimatori sono poeti o versificatori, ovvero autori che creano poesie e componimenti in rima. Sono artisti che giocano con le parole, rispettando schemi ritmici e metrici per esprimere emozioni, pensieri o storie. La loro arte richiede creatività e maestria nel dosare suoni e significati. In sostanza, i rimatori sono i maestri dell'arte poetica in rima, capaci di trasformare i versi in melodie scritte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non sempre arride ai poetiIl Paese di Santi poeti e navigatoriLa conoscono i poetiSi scrive senza essere poetiLe scrivono i poeti

R Roma

I Imola

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I E C A O P Z P E D A Z T M Mostra soluzione



