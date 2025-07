Pesi per guantoni nei cruciverba: la soluzione è Once

ONCE

Curiosità e Significato di Once

Vuoi sapere di più su Once? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Once.

Perché la soluzione è Once? ONCE è una parola inglese che significa una volta o una sola volta. Può indicare un evento passato o qualcosa che si è verificato una singola volta nel tempo. È molto usata in espressioni come once upon a time (c'era una volta) per raccontare fiabe, o per sottolineare un'occasione speciale e unica, rendendo il suo significato ideale anche per giochi di parole e indovinelli.

Come si scrive la soluzione Once

Hai davanti la definizione "Pesi per guantoni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

N Napoli

C Como

E Empoli

