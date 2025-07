Permette di rinviare il pagamento nei cruciverba: la soluzione è Proroga

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Permette di rinviare il pagamento' è 'Proroga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROROGA

Curiosità e Significato di Proroga

Approfondisci la parola di 7 lettere Proroga: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Proroga? La parola proroga indica la possibilità di posticipare una scadenza o un pagamento, dando più tempo per adempiere a un obbligo. È utile quando si ha bisogno di un'estensione temporanea senza perdere i benefici previsti. La proroga permette di gestire meglio le proprie finanze o impegni, offrendo maggiore flessibilità e tranquillità nei momenti di difficoltà.

Come si scrive la soluzione Proroga

Hai davanti la definizione "Permette di rinviare il pagamento" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

R Roma

O Otranto

G Genova

A Ancona

