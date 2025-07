Nell ippodromo c è quella d arrivo nei cruciverba: la soluzione è Dirittura

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nell ippodromo c è quella d arrivo' è 'Dirittura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIRITTURA

Curiosità e Significato di Dirittura

La soluzione Dirittura di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Dirittura per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Dirittura? Dirittura indica il termine di una corsa o di un percorso, come l'ultima parte di una gara dove si arriva alla conclusione. È un termine spesso usato nell’ambito delle corse e dell’atletica, ma può essere applicato anche in senso figurato per indicare il momento finale di un procedimento. In poche parole, rappresenta il punto di arrivo e di completamento di un percorso.

Come si scrive la soluzione Dirittura

Hai trovato la definizione "Nell ippodromo c è quella d arrivo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

