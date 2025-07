Malloppi di truffe e rapine nei cruciverba: la soluzione è Bottini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Malloppi di truffe e rapine' è 'Bottini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOTTINI

Curiosità e Significato di Bottini

Approfondisci la parola di 7 lettere Bottini: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bottini? Bottini sono piccoli contenitori o recipienti utilizzati per raccogliere denaro, spesso in modo illecito, come nelle truffe o nelle rapine. Il termine deriva dal latino bottinus, che indica un piccolo contenitore. In ambito criminale, si riferisce a sistemi clandestini per accumulare o nascondere denaro rubato o ottenuto con frodi, evidenziando pratiche illecite di furto e manipolazione.

Come si scrive la soluzione Bottini

Hai trovato la definizione "Malloppi di truffe e rapine" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

