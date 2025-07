Lo scultore de Il pensatore nei cruciverba: la soluzione è Rodin

RODIN

Curiosità e Significato di Rodin

Perché la soluzione è Rodin? Auguste Rodin è uno dei più celebri scultori francesi, noto per aver rivoluzionato il linguaggio artistico con opere come Il pensatore. La sua arte si distingue per realismo intenso e dettagli espressivi, rappresentando la forza e la complessità dell’animo umano. Rodin ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della scultura, influenzando generazioni di artisti e arricchendo il patrimonio culturale mondiale.

Come si scrive la soluzione Rodin

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo scultore de Il pensatore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

N Napoli

