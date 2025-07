Lago vicino a Novgorod nei cruciverba: la soluzione è Ilmen

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lago vicino a Novgorod' è 'Ilmen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ILMEN

Curiosità e Significato di Ilmen

Hai risolto il cruciverba con Ilmen? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ilmen.

Perché la soluzione è Ilmen? Ilmen è un lago situato nelle vicinanze di Novgorod, in Russia. È noto per le sue acque scure e profonde, circondate da paesaggi naturali suggestivi. Questo bacino lacustre ha un ruolo importante nell'ecosistema locale e nel patrimonio culturale della regione. Un luogo ideale per gli amanti della natura e della tranquillità, rappresenta un vero gioiello nascosto vicino a Novgorod.

Come si scrive la soluzione Ilmen

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lago vicino a Novgorod", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

L Livorno

M Milano

E Empoli

N Napoli

