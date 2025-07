La mangiatoia per i suini nei cruciverba: la soluzione è Trogolo

TROGOLO

Curiosità e Significato di Trogolo

Perché la soluzione è Trogolo? TROGOLO indica la mangiatoia a forma di gabbia o contenitore usata per nutrire i suini. È un termine che richiama un oggetto semplice e funzionale, spesso in legno o metallo, posto nel porcile. Utilizzato soprattutto nell'agricoltura tradizionale, rappresenta uno strumento essenziale per l'alimentazione degli animali. In definitiva, il trogolo è un elemento chiave per la cura e l'allevamento dei suini.

Come si scrive la soluzione Trogolo

Stai cercando la risposta alla definizione "La mangiatoia per i suini"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

O Otranto

G Genova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

