La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La dirige il pubblico ministero' è 'Indagine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDAGINE

Curiosità e Significato di Indagine

Non fermarti alla soluzione! Conosci Indagine più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Indagine.

Perché la soluzione è Indagine? Indagine è il procedimento attraverso cui le autorità raccolgono prove e informazioni per chiarire un possibile reato. È guidata dal pubblico ministero, che coordina le attività degli investigatori. Si tratta di un momento fondamentale nel sistema giudiziario per fare luce su fatti sospetti. In sintesi, l'indagine permette di scoprire la verità prima di arrivare a una eventuale decisione di processo.

Come si scrive la soluzione Indagine

Stai cercando la risposta alla definizione "La dirige il pubblico ministero"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

G Genova

I Imola

N Napoli

E Empoli

