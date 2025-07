Interrompere una Fase Rem nei cruciverba: la soluzione è Svegliare

Home / Soluzioni Cruciverba / Interrompere una Fase Rem

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Interrompere una Fase Rem' è 'Svegliare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SVEGLIARE

Curiosità e Significato di Svegliare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Svegliare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Svegliare.

Perché la soluzione è Svegliare? Svegliarsi significa uscire da uno stato di sonno o inattività, portando attenzione e energia alla realtà circostante. È un gesto di consapevolezza e ripresa delle proprie attività quotidiane. La parola invita a riscoprire il momento di chiarezza e rinnovata vitalità, fondamentale per affrontare con slancio ogni nuova giornata o situazione. In sostanza, è il primo passo per tornare a vivere pienamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una fase del sonnoSigla di una fase del sonnoCessare di fare interrompereUna fase di tirocinio effettuato in aziendaLosing my cantavano i REM ing

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Svegliare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Interrompere una Fase Rem", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

V Venezia

E Empoli

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N P N T I E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIANTONE" PIANTONE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.