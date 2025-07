Inaridito, seccato nei cruciverba: la soluzione è Prosciugato

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Inaridito, seccato' è 'Prosciugato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROSCIUGATO

Curiosità e Significato di Prosciugato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Prosciugato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Prosciugato.

Perché la soluzione è Prosciugato? Prosciugato indica qualcosa che è stato privato della sua acqua o umidità, diventando secco e vuoto. Può riferirsi a un fiume ridotto a un letto asciutto, a un terreno arido o a una persona molto stanca. In generale, descrive uno stato di totale svuotamento o deperimento, lasciando solo l’essenza essenziale di ciò che era. È come un fiume che si è completamente prosciugato e non scorre più.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rimangono sul terreno inariditoOrzo germinato e seccatoInaridito da un grande e reiterato caloreRestano sul terreno inariditoInaridito da un importuno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Prosciugato

Non riesci a risolvere la definizione "Inaridito, seccato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

O Otranto

S Savona

C Como

I Imola

U Udine

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z O R E Z G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GREZZO" GREZZO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.