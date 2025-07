Impregnato o coperto di acqua nei cruciverba: la soluzione è Bagnato

Home / Soluzioni Cruciverba / Impregnato o coperto di acqua

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Impregnato o coperto di acqua' è 'Bagnato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAGNATO

Curiosità e Significato di Bagnato

La parola Bagnato è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bagnato.

Perché la soluzione è Bagnato? Bagnato indica qualcosa che è impregnato o ricoperto di acqua, come un tessuto umido o un prato dopo la pioggia. È un termine comune per descrivere oggetti o superfici che hanno assorbito o sono stati investiti da acqua, rendendoli umidi o umettati. In molte situazioni quotidiane, si usa per parlare di cose che hanno subito l'effetto dell'acqua, rendendo tutto intorno più fresco e umido.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fondo d acquaCoperto sugli occhiQuelli nell acqua durano pocoFornisce acqua caldaRelativo ad uno sport in acqua

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bagnato

Hai trovato la definizione "Impregnato o coperto di acqua" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

G Genova

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E K R A B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BREAK" BREAK

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.