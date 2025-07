Imitazione... in filosofia nei cruciverba: la soluzione è Mimesi

MIMESI

Curiosità e Significato di Mimesi

Perché la soluzione è Mimesi? La mimesi in filosofia indica l'arte di imitare la realtà, un concetto caro ai filosofi antichi come Platone e Aristotele. È il processo attraverso cui l'arte e la letteratura riproducono il mondo esterno, riflettendo verità e emozioni umane. La mimesi ci aiuta a comprendere meglio noi stessi e il mondo che ci circonda, rendendo l'arte uno strumento di conoscenza e introspezione.

Come si scrive la soluzione Mimesi

M Milano

I Imola

M Milano

E Empoli

S Savona

I Imola

