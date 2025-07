Il Sidney che diresse Serpico nei cruciverba: la soluzione è Lumet

LUMET

Perché la soluzione è Lumet? Lumet è il cognome del regista statunitense Sidney Lumet, noto per aver diretto film memorabili come Serpico. La sua abilità nel creare atmosfere intense e personaggi complessi ha lasciato un segno indelebile nel cinema. Quando si parla di Lumet, si pensa a un maestro della narrazione visiva capace di trasformare storie vere in capolavori cinematografici.

L Livorno

U Udine

M Milano

E Empoli

T Torino

