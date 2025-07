Il cane la fa al padrone nei cruciverba: la soluzione è Festa

FESTA

Curiosità e Significato di Festa

Perché la soluzione è Festa? FESTA è un momento di gioia e condivisione, in cui amici e familiari si riuniscono per divertirsi, festeggiare un evento speciale o semplicemente trascorrere del tempo insieme. È un’occasione per creare ricordi indimenticabili, ascoltare musica, mangiare bene e lasciarsi andare alla spensieratezza. Insomma, una vera e propria celebrazione della vita e delle emozioni condivise.

Come si scrive la soluzione Festa

F Firenze

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

