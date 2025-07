Gli articoli come il o la nei cruciverba: la soluzione è Determinativi

DETERMINATIVI

Curiosità e Significato di Determinativi

La parola Determinativi è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Determinativi.

Perché la soluzione è Determinativi? I determinativi sono parole che accompagnano i nomi per specificarli o determinarne il significato, come il, la, lo, i, le. Sono fondamentali nella lingua italiana perché ci aiutano a capire di quale cosa o persona si parla, distinguendo tra un elemento già noto o generico. In sostanza, i determinativi rendono più chiara e precisa la comunicazione quotidiana.

Come si scrive la soluzione Determinativi

La definizione "Gli articoli come il o la" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

I Imola

