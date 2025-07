Giacca, casacca nei cruciverba: la soluzione è Giubba

GIUBBA

Curiosità e Significato di Giubba

Perché la soluzione è Giubba? La parola giubba indica una giacca corta e spesso più robusta, usata per proteggersi dal freddo o come capo di abbigliamento pratico. È un termine comune in italiano per descrivere un indumento versatile, presente nel guardaroba di tutti. La sua semplicità e funzionalità la rendono un elemento essenziale, perfetto per affrontare ogni stagione con stile e comodità.

Come si scrive la soluzione Giubba

Hai trovato la definizione "Giacca, casacca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

I Imola

U Udine

B Bologna

B Bologna

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T I R A A D P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PEDIATRA" PEDIATRA

