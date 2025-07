Frutto che ricorda una pigna nei cruciverba: la soluzione è Ananas

ANANAS

Curiosità e Significato di Ananas

Perché la soluzione è Ananas? L'ananas è un frutto tropicale dal caratteristico aspetto con la scorza rigida e squamosa che ricorda una pigna. Originario del Sud America, è noto per il suo sapore dolce e rinfrescante, perfetto in macedonie o come ingrediente esotico. Ricco di vitamine e enzimi benefici, l'ananas è un vero tesoro della natura da scoprire e gustare.

Come si scrive la soluzione Ananas

A Ancona

N Napoli

A Ancona

N Napoli

A Ancona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T R A N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANATRA" ANATRA

