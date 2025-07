Formaggio italiano dal sapore deciso nei cruciverba: la soluzione è Provolone Piccante

PROVOLONE PICCANTE

Perché la soluzione è Provolone Piccante? Il Provolone Piccante è un formaggio italiano a pasta filata, noto per il suo sapore deciso e intenso, dovuto alla stagionatura più lunga e all'aggiunta di spezie o pepe. Originario del Sud Italia, si distingue per la sua consistenza compatta e il gusto robusto, ideale per arricchire piatti e antipasti. È una vera delizia per gli amanti dei sapori forti e autentici della tradizione italiana.

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

P Padova

I Imola

C Como

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

