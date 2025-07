Dessert filippino detto anche lumpia di banana nei cruciverba: la soluzione è Turon

TURON

Curiosità e Significato di Turon

Turon.

Perché la soluzione è Turon? Il turon è un dolce filippino molto popolare, simile a una pasta di banana avvolta in una sfoglia croccante e fritta. Spesso viene aromatizzato con zucchero di canna e cannella, regalando un gusto dolce e irresistibile. Questo dessert rappresenta un classico della cucina delle Filippine, perfetto come merenda o fine pasto. Un vero piacere da scoprire e gustare.

Come si scrive la soluzione Turon

Hai davanti la definizione "Dessert filippino detto anche lumpia di banana" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

U Udine

R Roma

O Otranto

N Napoli

