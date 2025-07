Delatore popolare nei cruciverba: la soluzione è Spione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Delatore popolare' è 'Spione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPIONE

Curiosità e Significato di Spione

Approfondisci la parola di 6 lettere Spione: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spione? Spione è il termine italiano che indica una persona che si intromette nella vita degli altri, spesso per raccogliere informazioni segrete o riservate. Derivato dal francese espion, significa letteralmente infiltrato o agente segreto. Questo vocabolo richiama l’idea di qualcuno che opera nascosto, osservando senza essere visto. La parola si usa anche in senso figurato per descrivere chi si intromette nelle faccende altrui.

Come si scrive la soluzione Spione

La definizione "Delatore popolare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

