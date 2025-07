Città cinese nella provincia dello Shandong nei cruciverba: la soluzione è Tsinan

TSINAN

Curiosità e Significato di Tsinan

Perché la soluzione è Tsinan? Tsinan, conosciuta anche come Jinan, è una vivace città della provincia dello Shandong in Cina. Famosa per le sue sorgenti termali e i paesaggi naturali, rappresenta un importante centro culturale e storico. La sua posizione strategica e la ricca tradizione la rendono un punto di riferimento nel panorama cinese, offrendo un affascinante mix di modernità e antichità.

Come si scrive la soluzione Tsinan

T Torino

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

N Napoli

