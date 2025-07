Che emana una gradevole fragranza nei cruciverba: la soluzione è Profumato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che emana una gradevole fragranza' è 'Profumato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROFUMATO

Curiosità e Significato di Profumato

Perché la soluzione è Profumato? Profumato descrive qualcosa che emana un odore piacevole e gradevole, spesso associato a fragranze delicate o intense. È un termine usato per indicare oggetti o ambienti che sprigionano un aroma invitante, come un fiore, un profumo o un ambiente ben aromatizzato. Scegliere qualcosa profumato significa optare per un’esperienza olfattiva piacevole e avvolgente, capace di regalare sensazioni positive e di creare atmosfera.

Come si scrive la soluzione Profumato

P Padova

R Roma

O Otranto

F Firenze

U Udine

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

