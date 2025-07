Cercare reciprocamente di... non incontrarsi nei cruciverba: la soluzione è Evitarsi

EVITARSI

Curiosità e Significato di Evitarsi

Perché la soluzione è Evitarsi? Evitar­si significa cercare di non incontrarsi o di allontanarsi, spesso per motivi di rispetto, disagio o semplice desiderio di privacy. È un modo per mantenere le distanze senza necessariamente esserci conflitti, preferendo evitare incontri non desiderati. Un gesto che può essere sia volontario che naturale, e serve a preservare i propri spazi e i propri tempi. Insomma, è un modo discreto di dire: Preferisco non vederci.

Come si scrive la soluzione Evitarsi

E Empoli

V Venezia

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

