La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cantante come Domingo' è 'Tenore'.

TENORE

Curiosità e Significato di Tenore

La parola Tenore è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tenore? Il termine tenore si riferisce a un cantante con la voce più alta tra i maschi, capace di eseguire ruoli importanti in opere e concerti. La parola deriva dal latino tenere, che significa tenere o sostenere, indicando la capacità di sostenere note alte e brillanti. È un elemento fondamentale nel mondo dell'opera lirica, simbolo di potenza e eleganza vocale.

Come si scrive la soluzione Tenore

La definizione "Cantante come Domingo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

