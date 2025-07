Avvenente, vezzosa nei cruciverba: la soluzione è Bella

BELLA

Curiosità e Significato di Bella

Vuoi sapere di più su Bella? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Bella.

Perché la soluzione è Bella? Avvenente e vezzosa sono termini che descrivono una persona bella e affascinante, spesso con un tocco di grazia e dolcezza. La parola bella racchiude tutto questo: indica qualcuno che attrae con il suo aspetto piacevole e il suo charme naturale. È un aggettivo che celebra la bellezza in modo semplice ed elegante. Insomma, essere bella significa essere piacevolmente ammalianti.

Come si scrive la soluzione Bella

La definizione "Avvenente, vezzosa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

