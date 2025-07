Appena udibile nei cruciverba: la soluzione è Impercettibile

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Appena udibile' è 'Impercettibile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPERCETTIBILE

Curiosità e Significato di Impercettibile

Hai risolto il cruciverba con Impercettibile? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 14 lettere più frequenti: Impercettibile.

Perché la soluzione è Impercettibile? Appena udibile indica qualcosa che si percepisce appena, con grande difficoltà, come un suono molto fioco o sottile. La parola impercetttibile descrive proprio questa condizione: qualcosa così lieve da sfuggire a una percezione facile e immediata. È perfetta per chi vuole sottolineare la delicatezza o la sottilissima presenza di un dettaglio, un suono o un segnale che richiede attenzione speciale.

Appena addormentatoSalvi da un pericolo appena evitatoLe bollicine dello champagne appena versatoUn impresa appena fondata e già operativaIl giorno appena vissuto

Come si scrive la soluzione Impercettibile

La definizione "Appena udibile" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

M Milano

P Padova

E Empoli

R Roma

C Como

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

