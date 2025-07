Alacri, laboriose nei cruciverba: la soluzione è Attive

ATTIVE

Curiosità e Significato di Attive

Hai risolto il cruciverba con Attive? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Attive.

Perché la soluzione è Attive? Alacri, laboriose descrive persone che sono snelle, agili e sempre impegnate a lavorare con energia e determinazione. Sono individui attivi, pronti a mettersi in gioco e affrontare le sfide quotidiane con entusiasmo. Questa espressione mette in risalto la vitalità e la dinamicità di chi non si ferma mai, sempre pronto a muoversi e a fare. Insomma, sono davvero molto...

Come si scrive la soluzione Attive

Se ti sei imbattuto nella definizione "Alacri, laboriose", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A S C E P E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASCERE" PASCERE

