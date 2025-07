Uccello passeriforme con dorso turchese nei cruciverba: la soluzione è Codirossone

CODIROSSONE

Curiosità e Significato di Codirossone

Perché la soluzione è Codirossone? Il termine codirossone indica un uccello passeriforme caratterizzato da un dorso turchese vivido. Questo nome deriva dalla combinazione di codi-, riferito alla coda, e -rossone, che richiama il suo colore brillante. È un esempio affascinante di come i nomi degli uccelli spesso descrivano le loro caratteristiche più distintive, rendendo molto più facile identificarli in natura.

Come si scrive la soluzione Codirossone

C Como

O Otranto

D Domodossola

I Imola

R Roma

O Otranto

S Savona

S Savona

O Otranto

N Napoli

E Empoli

