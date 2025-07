Trascinarsi dietro qualcosa nei cruciverba: la soluzione è Tirarsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Trascinarsi dietro qualcosa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Trascinarsi dietro qualcosa' è 'Tirarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIRARSI

Curiosità e Significato di Tirarsi

La soluzione Tirarsi di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tirarsi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tirarsi? Tirarsi significa spostarsi o trascinarsi dietro qualcosa, spesso con fatica o riluttanza. È usato per descrivere l'azione di tirare verso di sé o di essere tirato, come nel caso di una persona che si trascina dietro un bagaglio o un peso emotivo. In senso figurato, indica anche una certa pigrizia o mancanza di entusiasmo nel muoversi o agire. Quindi, rappresenta un movimento lento e faticoso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Spumeggiano dietro le naviCommettere qualcosa volontariamente farlo diUno spettacolo in cui gli artisti lavorano dietro a un telone retroilluminatoRinnegare rifiutare la paternità di un qualcosaSi porta dietro alle spalle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tirarsi

La definizione "Trascinarsi dietro qualcosa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N T B A O A L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BALCONATA" BALCONATA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.