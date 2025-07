Suona grazie a un rullo nei cruciverba: la soluzione è Pianola

Home / Soluzioni Cruciverba / Suona grazie a un rullo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Suona grazie a un rullo' è 'Pianola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIANOLA

Curiosità e Significato di Pianola

Hai risolto il cruciverba con Pianola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Pianola.

Perché la soluzione è Pianola? PIANOLA è un piccolo pianoforte portatile, spesso usato dai compositori per comporre o esercitarsi ovunque. Il suo nome deriva da piano e ola, richiamando la sua compattezza e semplicità d’uso. È uno strumento che permette di suonare come un grande pianoforte, ma in formato ridotto, ideale per chi ama la musica in movimento e desidera portare la propria passione ovunque.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Strumento musicale che suona grazie a un rulloSuona grazie ad un rulloSuona anche grazie alla sua cassa forataSi suona nelle premiazioni sportiveSuona con l archetto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pianola

Stai cercando la risposta alla definizione "Suona grazie a un rullo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L A C S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALACI" SALACI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.