XILOFONO

Curiosità e Significato di Xilofono

La soluzione Xilofono di 8 lettere

Perché la soluzione è Xilofono? Il xilofono è uno strumento musicale a percussione formato da lastre di legno di diverse dimensioni, che vengono colpite con bacchette per produrre suoni melodici. Ricorda un po’ il pianoforte, ma invece dei tasti, si suona colpendo le barre di legno. È molto usato in orchestre e scuole di musica, portando allegria e ritmo in ogni composizione.

Come si scrive la soluzione Xilofono

Hai trovato la definizione "Strumento a percussione che somiglia al pianoforte" in uno schema?

X Xeres

I Imola

L Livorno

O Otranto

F Firenze

O Otranto

N Napoli

O Otranto

