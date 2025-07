Sottile sarcasmo nei cruciverba: la soluzione è Ironia

IRONIA

Curiosità e Significato di Ironia

Approfondisci la parola di 6 lettere Ironia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ironia? L'ironia è un modo di comunicare che esprime il contrario di ciò che si intende, spesso con un tono sottile e sarcastico. È un'arte di usare parole per evidenziare contraddizioni o creare effetti sorprendenti, lasciando intuire un messaggio più profondo. Spesso si utilizza per scherzare o criticare in modo sofisticato, rendendo la conversazione più interessante e pungente.

Come si scrive la soluzione Ironia

La definizione "Sottile sarcasmo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

