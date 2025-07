Si tributano agli eroi nei cruciverba: la soluzione è Onori Militari

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si tributano agli eroi' è 'Onori Militari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONORI MILITARI

Curiosità e Significato di Onori Militari

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Onori Militari, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Onori Militari? Onori militari sono manifestazioni di rispetto e riconoscimento ufficiale rivolti agli eroi, come soldati e figure illustri, per il loro valore e dedizione. Questi momenti simbolici, come saluti, cerimonie e commemorazioni, celebrano il coraggio e il sacrificio di chi ha servito la patria. Ritenuti un segno di grande stima, gli onori militari rafforzano il senso di appartenenza e gratitudine verso chi si è distinto.

Come si scrive la soluzione Onori Militari

Stai cercando la risposta alla definizione "Si tributano agli eroi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

N Napoli

O Otranto

R Roma

I Imola

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

