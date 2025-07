Saltano... nei brindisi nei cruciverba: la soluzione è Tappi

Home / Soluzioni Cruciverba / Saltano... nei brindisi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Saltano... nei brindisi' è 'Tappi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAPPI

Curiosità e Significato di Tappi

Approfondisci la parola di 5 lettere Tappi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tappi? Tappi sono quei piccoli oggetti di gomma o plastica che si usano per chiudere bottiglie di vino, spumante o altre bevande. Durante i brindisi, si stappano le bottiglie per celebrare un momento speciale, facendo sì che i tappi volino via. Quindi, nel gioco di parole, saltano... nei brindisi si riferisce proprio a questi oggetti che vengono rimossi per aprire le feste.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si alza nel brindisiSi dice nei brindisiBrindisiSaltano in testa al capricciosoA volte saltano dai polsini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tappi

Non riesci a risolvere la definizione "Saltano... nei brindisi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

P Padova

P Padova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O E C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CIELO" CIELO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.