La soluzione di 5 lettere per la definizione 'S estrae dai favi' è 'Miele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIELE

Curiosità e Significato di Miele

Approfondisci la parola di 5 lettere Miele: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Miele? Il miele è un dolcificante naturale prodotto dalle api, che raccolgono il nettare dei fiori e lo trasformano nei loro alveari. È apprezzato non solo per il suo sapore delizioso, ma anche per le sue proprietà benefiche, come proprietà antibatteriche e antiossidanti. Un dono della natura che arricchisce ogni tavola e aiuta a mantenere il benessere quotidiano.

Come si scrive la soluzione Miele

Hai davanti la definizione "S estrae dai favi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

I Imola

E Empoli

L Livorno

E Empoli

