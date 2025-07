Pronosticato nei cruciverba: la soluzione è Previsto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pronosticato' è 'Previsto'.

PREVISTO

Curiosità e Significato di Previsto

Hai risolto il cruciverba con Previsto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Previsto.

Perché la soluzione è Previsto? Pronosticato significa che qualcosa è stato previsto o stimato in anticipo, spesso basandosi su analisi o dati disponibili. È come un'ipotesi informata su ciò che potrebbe accadere in futuro. La parola si usa comunemente nel contesto di previsioni meteorologiche, risultati sportivi o tendenze economiche. In sintesi, indica una stima anticipata di un evento o risultato.

Come si scrive la soluzione Previsto

La definizione "Pronosticato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

E Empoli

V Venezia

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

