Per non rovinare il pavimento con le scarpe nei cruciverba: la soluzione è Pattine

Home / Soluzioni Cruciverba / Per non rovinare il pavimento con le scarpe

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Per non rovinare il pavimento con le scarpe' è 'Pattine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATTINE

Curiosità e Significato di Pattine

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pattine più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pattine.

Perché la soluzione è Pattine? Le pattine sono delle calzature leggere e morbide, spesso di feltro o stoffa, usate per proteggere il pavimento da graffi e sporco causati dalle scarpe normali. Sono ideali per mantenere intatto il rivestimento dei pavimenti, soprattutto in case di valore o con superfici delicate. Utilizzarle significa preservare l’estetica degli ambienti e rispettare chi vive in casa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Uno che non indossa scarpeIl pavimento del carroRecipiente per le scarpeLe facce delle scarpeChi ci va si toglie le scarpe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pattine

Hai davanti la definizione "Per non rovinare il pavimento con le scarpe" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R R A T U O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARTURO" ARTURO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.