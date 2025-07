Non li ebbe Adamo nei cruciverba: la soluzione è Genitori

GENITORI

Curiosità e Significato di Genitori

Non fermarti alla soluzione! Conosci Genitori più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Genitori.

Perché la soluzione è Genitori? Genitori indica le persone che hanno dato la vita a un figlio, assumendosi la responsabilità di crescerlo e proteggerlo. Sono figure fondamentali nel processo di educazione, affetto e supporto, formando le basi della famiglia e della società. Senza di loro, il percorso di crescita di ogni individuo sarebbe impossibile, rendendo questa parola simbolo di cura e amore incondizionato.

Come si scrive la soluzione Genitori

Se "Non li ebbe Adamo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

E Empoli

N Napoli

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R I N O T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORIENTE" ORIENTE

