La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La X e la Y nelle equazioni' è 'Incognite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCOGNITE

Curiosità e Significato di Incognite

Approfondisci la parola di 9 lettere Incognite: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Incognite? Incognite indica le variabili o elementi sconosciuti in un’equazione, come X e Y, che bisogna scoprire attraverso i calcoli. È il termine usato quando ci troviamo di fronte a qualcosa che ancora non conosciamo e dobbiamo risolvere per capire di cosa si tratta. È un modo semplice e immediato per definire ciò che deve essere determinato in un problema matematico.

Come si scrive la soluzione Incognite

Hai trovato la definizione "La X e la Y nelle equazioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

C Como

O Otranto

G Genova

N Napoli

I Imola

T Torino

E Empoli

