La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Fallaci scrittrice e giornalista' è 'Oriana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORIANA

Curiosità e Significato di Oriana

Hai risolto il cruciverba con Oriana? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Oriana.

Perché la soluzione è Oriana? Oriana Fallaci è stata una celebre scrittrice e giornalista italiana, conosciuta per il suo stile diretto e le inchieste coraggiose. Autrice di libri e articoli che hanno segnato il giornalismo italiano e internazionale, ha affrontato temi politici, sociali e culturali con passione e spirito critico. La sua figura resta un simbolo di impegno e integrità nel mondo della comunicazione.

Come si scrive la soluzione Oriana

Hai davanti la definizione "La Fallaci scrittrice e giornalista" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

