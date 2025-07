L arte del balletto nei cruciverba: la soluzione è Coreografia

COREOGRAFIA

Curiosità e Significato di Coreografia

Approfondisci la parola di 11 lettere Coreografia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Coreografia? Coreografia è l’arte di progettare e organizzare i movimenti dei ballerini e delle scene di una performance di balletto. È il processo creativo che dà vita a una danza, combinando passi, posizioni e sequenze per raccontare una storia o esprimere emozioni. In poche parole, la coreografia trasforma la musica in un linguaggio visivo e artistico, facendo sì che ogni spettacolo sia unico ed emozionante.

Come si scrive la soluzione Coreografia

Hai davanti la definizione "L arte del balletto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

R Roma

E Empoli

O Otranto

G Genova

R Roma

A Ancona

F Firenze

I Imola

A Ancona

