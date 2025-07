Inserito nell archivio della polizia nei cruciverba: la soluzione è Schedato

SCHEDATO

Curiosità e Significato di Schedato

Perché la soluzione è Schedato? SCHEDATO indica che una persona o un oggetto è stato inserito ufficialmente negli archivi di polizia, spesso per motivi investigativi o di identificazione. Significa che i dati sono registrati sistematicamente, facilitando eventuali verifiche future. Questo termine si usa comunemente nel contesto delle indagini o della gestione di identità, ed è fondamentale per garantire sicurezza e controllo. In sostanza, vuol dire essere catalogati in modo formale e organizzato.

Come si scrive la soluzione Schedato

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

O Otranto

