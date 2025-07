Indemoniato, forsennato nei cruciverba: la soluzione è Energumero

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Indemoniato, forsennato' è 'Energumero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENERGUMERO

Curiosità e Significato di Energumero

Approfondisci la parola di 10 lettere Energumero: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Energumero? L'ENERGUMERO è un termine arcaico che indica una persona molto irritabile, furiosa e aggressiva, spesso in uno stato di ebrezza o eccitazione. Deriva dal latino e combina energia e numero, suggerendo una persona carica di rabbia e sregolatezza. È un modo colorito per descrivere chi si trova in uno stato di ira furibonda, rendendo il termine perfetto per caratterizzare animi infiammati.

Indemoniato invasato
Un tipo indemoniato

Come si scrive la soluzione Energumero

Stai cercando la risposta alla definizione "Indemoniato, forsennato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

G Genova

U Udine

M Milano

E Empoli

R Roma

O Otranto

